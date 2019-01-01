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32880 ₽/курс
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Студия Next Door English в Строгино. Удобное расположение, сотрудничество с профессиональными коллегами и индивидуальный подход к клиентам обеспечат высокое качество обучения в пределах родного района. Приходите знакомиться, пройдите бесплатное собеседование и учите английский рядом с домом! До встречи,
5900 ₽/курс
725 ₽/ак.час
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1290 ₽/курс
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