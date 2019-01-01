English Forward - это сеть курсов английского языка в Санкт-Петербурге, основаны в 2002 году. В основе курсов лежит методика Английский как родной. В школе English Forward обучают английскому языку детей от 6ти лет. Методика адаптирована под детское обучение и преподносится в игровой форме, что не даёт ребёнку заскучать и пропустить важный материал. Программа углублённей чем в школе, что позволяет быть на шаг впереди сверстников.

Если вы читаете этот текст, значит, движетесь в правильном направлении! Не знать сегодня английский непростительно. Официальный международный язык, на котором говорят ни много ни мало около 1 млрд человек, а родным он является для примерно 400 млн, что равно 6% населения всего земного шара.

Впечатляет, правда?!

Это всего лишь одна из множества причин, почему стоит задаться вопросом, куда пойти на курсы английского языка.

Как подобрать школу английского языка

Условно курсы английского языка можно разделить на следующие категории:

для начинающих;

для продвинутых;

для путешествий;

деловой английский;

разговорный английский и пр.

Для начала стоит определиться: для чего изучение английского нужно именно вам?

Избавиться от языкового барьера и трудностей перевода?

Значительно увеличить словарный запас и поддерживать бытовые и профессиональные темы?

Повысить общий уровень?

Поставить правильное произношение?

Не бояться публичных выступлений на международных конференциях и выставках?

Смотреть фильмы без субтитров и читать книги в оригинале?

Стать более свободным и самостоятельным в путешествиях по миру?

Удобный поиск на сайте поможет подобрать курсы обучения языку в Санкт-Петербурге как для взрослых, так и для детей.

Обращайте внимание при выборе на следующие вещи:

аккредитация школы;

продолжительность курса (заявленные 2 недели для достижения уровня Fluent должны вас насторожить);

прохождение теста на определение уровня перед началом обучения;

группы не должны быть большими: максимум 8-10 человек.

Сколько стоят курсы английского в Санкт-Петербурге

Это стереотип, что стоимость курсов английского языка всегда высокая: множество аккредитованных, высококлассных школ с мощным преподавательским составом предлагают обучение от 150 руб. за академический час. Достаточно невысокая цена для того, чтобы значительно улучшить качество жизни.

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