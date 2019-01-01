Сегодня в мире бизнеса замещение практически любой топ-позиции предполагает от кандидата владение английским языком на продвинутом уровне. Но далеко не всем хватает времени и возможностей изучить иностранный язык в детстве или юности. На выручку придут курсы английского языка. Например, рядом со станцией московского метро Беляево, в одном из спальных районов столицы, расположено отделение самой большой школы английского языка - BKC-IH. К услугам учащихся масса разнообразных программ и профессиональные преподаватели.