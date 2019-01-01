Крупнейшая сеть школ и лидер на рынке образовательных услуг в Москве и МО. Тысячи людей знают нас как надежного партнера и доверяют нам.
32880 ₽/курс
488 ₽/ак.час
Сегодня Language Link – это международная сеть языковых центров, расположенных в Великобритании, Вьетнаме, Китае, Казахстане и России, в которой обучаются более 20 тысяч человек
Сегодня Language Link – это международная сеть языковых центров, расположенных в Великобритании, Вьетнаме, Китае, Казахстане и России, в которой обучаются более 20 тысяч человек
Сеть Центров иностранных языков YES существует уже более 20 лет. Первая школа была открыта в 2000 г. в городе Жуковский. На данный момент сеть насчитывает 19 филиалов в Московской области и Москве. За 20 лет мы обучили тысячи студентов самых разных возрастов, накопили огромный опыт и реализовали его в принципах, которые помогут вам и вашим детям сделать иностранный язык своим верным союзником.
5660 ₽/курс
490 ₽/ак.час
Комп Лэнг был основан в 1993 году как учебный центр иностранных языков для детей и взрослых, а в 2005 году на его базе был открыт Авиационный учебный центр
1500 ₽/курс
- ₽/ак.час
В нашем Центре – приятная дружелюбная атмосфера, способствующая комфортному общению и обучению. Занятия проходят в динамичной, увлекательной форме, скучающих и отсутствующих у нас не бывает. Каждому ученику уделяется достаточно внимания, все в равной мере вовлечены в процесс обучения.
9500 ₽/курс
690 ₽/ак.час