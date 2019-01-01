Английский язык уже давно стал основным международным языком, без которого невозможно чувствовать себя свободно ни на отдыхе (за пределами России), ни в бизнесе (при работе с внешнеэкономическими партнерами). Курсы английского можно посещать в шаговой доступности от станции метро Крылатское в BKC-IH. Это крупнейшая школа английского языка в Москве, где всегда рады помочь новым ученикам.