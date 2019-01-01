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32880 ₽/курс
488 ₽/ак.час
Образовательная компания "Биг Бэн" создана в 1997 году. С момента основания целью школы было объединить профессионалов и создать максимально эффективную систему обучения иностранным языкам для студентов всех возрастных категорий.
22000 ₽/курс
790 ₽/ак.час
Baby-Bilingual Club – клуб английского языка для детей 2-12 лет. Наша задача – научить детей свободно общаться на английском языке, и предоставить качественное погружение в англоговорящую среду, как с точки зрения развития языка, так и с точки зрения знакомства с культурой
6600 ₽/курс
- ₽/ак.час
Лингвистический центр English Exam проводит подготовку к международным экзаменам Cambridge ESOL и обеспечивает организацию данных экзаменов под контролем представительства Cambridge English в Москве с выдачей сертификатов Cambridge English Language Assessment
1750 ₽/курс
- ₽/ак.час
В нашем Центре – приятная дружелюбная атмосфера, способствующая комфортному общению и обучению. Занятия проходят в динамичной, увлекательной форме, скучающих и отсутствующих у нас не бывает. Каждому ученику уделяется достаточно внимания, все в равной мере вовлечены в процесс обучения.
9500 ₽/курс
690 ₽/ак.час