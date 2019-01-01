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32880 ₽/курс
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Образовательная компания "Биг Бэн" создана в 1997 году. С момента основания целью школы было объединить профессионалов и создать максимально эффективную систему обучения иностранным языкам для студентов всех возрастных категорий.
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Студия LangLiberty — это индивидуальный подход к каждому студенту, у каждого своя цель, значит и решение всякий раз будет особенным.
6800 ₽/курс
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Продуманный выбор программ и пособий, мастерство преподавателей, а главное – достаточная мотивация и вера в успех, имеющаяся у самого учащегося. Языковые курсы в Москве, работающие с учетом всех этих условий – это LINKS!
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