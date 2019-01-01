Курсы английского языка открывают перед учениками разнообразные и долгосрочные перспективы. Сегодня английский язык - залог успешного трудоустройства, возможности общаться с иностранцами на деловые и культурные темы. Посещать школу английского языка можно на станции метро Октябрьское поле - именно там, в паре минут ходьбы от метро расположено отделение крупнейшей в Москве образовательной структуры в сфере изучения иностранных языков - BKC-IH.