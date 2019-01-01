Год основания: 1992 г.
Кол-во филиалов: 28

BKC-IH

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Подарочные сертификаты
50% скидка на курсы общего английского
Крупнейшая сеть школ и лидер на рынке образовательных услуг в Москве и МО. Тысячи людей знают нас как надежного партнера и доверяют нам.
32880 ₽/курс
488 ₽/ак.час
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Год основания: 2013 г.
Кол-во филиалов: 6

Биг Бен

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Образовательная компания "Биг Бэн" создана в 1997 году. С момента основания целью школы было объединить профессионалов и создать максимально эффективную систему обучения иностранным языкам для студентов всех возрастных категорий.
22000 ₽/курс
790 ₽/ак.час
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Год основания: 2015 г.
Кол-во филиалов: 1

LangLiberty

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Студия LangLiberty — это индивидуальный подход к каждому студенту, у каждого своя цель, значит и решение всякий раз будет особенным.
6800 ₽/курс
450 ₽/ак.час
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Год основания: 2016 г.
Кол-во филиалов: 1

Links

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Продуманный выбор программ и пособий, мастерство преподавателей, а главное – достаточная мотивация и вера в успех, имеющаяся у самого учащегося. Языковые курсы в Москве, работающие с учетом всех этих условий – это LINKS!
10500 ₽/курс
675 ₽/ак.час
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Год основания: 2010 г.
Кол-во филиалов: 40

Сеть языковых школ «Аллада»

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Педагоги - это наша гордость! Приходи на уроки когда хочешь и сколько хочешь. В пешей доступности от 40 станций метро
1290 ₽/курс
493 ₽/ак.час
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