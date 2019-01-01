Тем, кто работает в центре города, будет удобно посещать курсы английского языка на станции метро Сухаревская. Школа английского Start Talk в прямом смысле слова специализируется на том, чтобы научить человека разговаривать на иностранном языке. Большое внимание уделяется занятиям по аудированию. Расположение курсов удобно и для передвигающихся на личном автомобильном транспорте, ведь рядом расположено Садовое кольцо.