Мы предлагаем клиентам курсы английского предназначенные специально для детей младшего и среднего школьного возрастов - ведь не во всех общеобразовательных учебных заведениях преподавание иностранного языка поставлено на высокий уровень, а спецшкол с углубленным изучением английского на всех детей не хватит. Native Class - школа английского языка, расположенная рядом со станцией метро Тульская. Посещение дополнительных занятий - реальная возможность дать ребенку достойное образование.