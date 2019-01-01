ALIBRA SCHOOL – сеть школ иностранных языков с многолетней историей. Первое отделение школы открылось в 2000 году в Санкт-Петербурге, и с тех пор компания растет и совершенствуется. Сегодня ALIBRA SCHOOL состоит из 25 отделений, расположенных в пяти крупнейших городах России .
44000 ₽/курс
630 ₽/ак.час
Центр изучения иностранных языков Глоссологус проводит обучение детей и взрослых по учебным программам, нацеленным на максимальную результативность обучения. Курс английского языка ведут опытные преподаватели, которые знают, как можно наиболее эффективно организовать процесс обучения с учетом уровня подготовки каждого ученика
4640 ₽/курс
580 ₽/ак.час
Педагоги - это наша гордость! Приходи на уроки когда хочешь и сколько хочешь. В пешей доступности от 40 станций метро
1290 ₽/курс
493 ₽/ак.час
Хотите, чтобы ваш ребенок вырос успешным, образованным, уверенным в себе человеком — запишите его на курсы английского языка для детей от компании «Native Class».
4500 ₽/курс
- ₽/ак.час