Год основания: 2000 г.
Кол-во филиалов: 6

ALIBRA SCHOOL

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Первый урок - бесплатно
Скидки
ALIBRA SCHOOL – сеть школ иностранных языков с многолетней историей. Первое отделение школы открылось в 2000 году в Санкт-Петербурге, и с тех пор компания растет и совершенствуется. Сегодня ALIBRA SCHOOL состоит из 25 отделений, расположенных в пяти крупнейших городах России – Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани и Челябинске.
16000 ₽/курс
600 ₽/ак.час
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Год основания: 2006 г.
Кол-во филиалов: 1

Образовательный центр Лингвистикум

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Наш образовательный центр «ЛИНГВИСТИКУМ» обучает иностранным языкам детей и взрослых с 2006 года. При обучении мы используем коммуникативную методику, которая позволяет развивать разговорную и письменную речь, грамматику, восприятие иностранной речи на слух.
5400 ₽/курс
540 ₽/ак.час
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