ALIBRA SCHOOL – сеть школ иностранных языков с многолетней историей. Первое отделение школы открылось в 2000 году в Санкт-Петербурге, и с тех пор компания растет и совершенствуется. Сегодня ALIBRA SCHOOL состоит из 25 отделений, расположенных в пяти крупнейших городах России – Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани и Челябинске.
16000 ₽/курс
600 ₽/ак.час
Наш образовательный центр «ЛИНГВИСТИКУМ» обучает иностранным языкам детей и взрослых с 2006 года. При обучении мы используем коммуникативную методику, которая позволяет развивать разговорную и письменную речь, грамматику, восприятие иностранной речи на слух.
5400 ₽/курс
540 ₽/ак.час
- Общий курс английского языка возле метро Адмиралтейская в Санкт-петербурге
- Общий курс английского языка возле метро Василеостровская в Санкт-петербурге
- Общий курс английского языка возле метро Владимирская в Санкт-петербурге
- Общий курс английского языка возле метро Горьковская в Санкт-петербурге
- Общий курс английского языка возле метро Гражданский проспект в Санкт-петербурге
- Общий курс английского языка возле метро Звенигородская в Санкт-петербурге
- Общий курс английского языка возле метро Купчино в Санкт-петербурге
- Общий курс английского языка возле метро Невский проспект в Санкт-петербурге
- Общий курс английского языка возле метро Петроградская в Санкт-петербурге
- Общий курс английского языка возле метро Площадь Восстания в Санкт-петербурге
- Общий курс английского языка возле метро Площадь Ленина в Санкт-петербурге
- Общий курс английского языка возле метро Площадь Мужества в Санкт-петербурге
- Общий курс английского языка возле метро Приморская в Санкт-петербурге
- Общий курс английского языка возле метро Проспект Ветеранов в Санкт-петербурге
- Общий курс английского языка возле метро Пушкинская в Санкт-петербурге
- Общий курс английского языка возле метро Сенная площадь в Санкт-петербурге
- Общий курс английского языка возле метро Технологический институт-1 в Санкт-петербурге
- Общий курс английского языка возле метро Чернышевская в Санкт-петербурге
- Общий курс английского языка возле метро Электросила в Санкт-петербурге