Год основания: 1994 г.
Кол-во филиалов: 1

Lingvoru

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28 лет успешной работы гарантируют результат! Языковой центр LINGVORU Института Иностранных Языков был открыт в 1989 году и имеет многолетний опыт работы по программам обучения инстранным языкам взрослых, школьников, детей. Качество обучения проверено временем.
6999 ₽/курс
300 ₽/ак.час
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