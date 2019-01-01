Год основания: - г.
Кол-во филиалов: 1

Виола

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Школа-клуб иностранных языков «ВИОЛА» - это уникальный коллектив единомышленников, и каждый из нас стремится эффективно обучить Вас и Ваших детей иностранным языкам с гарантией высокого и стойкого результата.
11200 ₽/курс
- ₽/ак.час
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Год основания: 2004 г.
Кол-во филиалов: 1

Glory School

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Glory School предлагает разнообразные языковые курсы, сочетающие в себе высокий уровень обучения и проверенную на практике эффективность. Мы располагаем не только огромным выбором учебных программ и современными эффективными методиками обучения, но и опытным, профессиональным преподавательским составом (в числе которых носители языка из Великобритании, CША и других стран).
7920 ₽/курс
990 ₽/ак.час
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