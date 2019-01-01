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Интенсивные курсы английского языка в Уфе — это максимальное получение информации за короткий отрезок времени. Вовремя интенсива происходит погружение в языковую среду, и слушатель имеет возможность постоянно практиковаться.

Как подобрать интенсивные курсы

Интенсивные курсы английского в Уфе должны отвечать следующим критериям:

Школа должна просуществовать уже не один год и наработать много авторских методик. Педагоги должны иметь сертификаты соответствия своей профессии или документы, подтверждающие наличие высшего педагогического образования. Программы не должны быть перенасыщены материалом, но и не должны быть скудными по своему составу. Самый малый срок, за который может пройти интенсив — это неделя. Если предлагается программа на несколько дней, то это будут зря потраченные средства. Желательно чтобы педагоги вели вебинары и индивидуальные дополнительные занятия. Небольшая численность групп поможет выучить язык более качественно.

Перед интенсивным изучением языка лучше всего пройти тестирование с педагогами выбранной школы. Они смогут более объективно оценить уровень знаний и посоветовать необходимые быстрые курсы для восполнения пробелов.

А также педагоги смогут определить есть ли у слушателя необходимая база, чтобы пройти интенсив.

Стоит помнить, что языковая практика со временем слабеет, поэтому при желании возобновить ее лучше поскорее пройти интенсив, освежить и приумножить знания.