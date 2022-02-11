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Образование
1991-1995 - ИнЯз им. М.Тореза (МГЛУ)
Опыт работы
1995-2019 - Преподаватель английского языка, частный репетитор, автор учебников
О себе
Английский язык с преподавателем ИнЯза им. М.Тореза (МГЛУ).Начнёте говорить и понимать чужую речь на слух с первых занятий.Авторская методика.
Цена репетитора по английскому за час начинается от 400 рублей и доходит до 3000. Репетиторы сами указывают стоимость занятия. На основе своего педагогического опыта и образования. У многих репетиторов персональные скидки.
37 отзывов оставили клиенты. Средний рейтинг - 4.7.