Сеть школ иностранных языков «ALIBRA SCHOOL» в Екатеринбурге находится в самом центре города. Цены за академический час – от 168 рублей. В «ALIBRA SCHOOL» постоянно проводятся акции, благодаря которым стоимость курсов становится еще доступнее.
11680 ₽/курс
210 ₽/ак.час
Всем известно, что изучение языков лучше дается в детстве. То, на что взрослому могут понадобиться недели, ребенок освоит за пару занятий. Курсы английского для детей English Lab предлагает не упускать бесценное время и начать обучение уже сейчас. Хотите, чтобы ваш ребенок приносил хорошие оценки из школы?
6840 ₽/курс
250 ₽/ак.час
В современных условиях глобализации каждому человеку необходимо владение иностранными языками. Если раньше погружение в среду было возможно только в зарубежных поездках, то теперь эффективно учить язык можно, не выезжая за пределы страны, обратившись в лучшие языковые школы Екатеринбурга. Языковая школа «Интерстади» существует с 1997 года. За 21 год работы у нас успешно выучили язык 8 000 учеников, все желающие успешно подготовились к сдаче международных и российских экзаменов.
1200 ₽/курс
350 ₽/ак.час