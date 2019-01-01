В современных условиях глобализации каждому человеку необходимо владение иностранными языками. Если раньше погружение в среду было возможно только в зарубежных поездках, то теперь эффективно учить язык можно, не выезжая за пределы страны, обратившись в лучшие языковые школы Екатеринбурга. Языковая школа «Интерстади» существует с 1997 года. За 21 год работы у нас успешно выучили язык 8 000 учеников, все желающие успешно подготовились к сдаче международных и российских экзаменов.