Сеть школ иностранных языков «ALIBRA SCHOOL» в Екатеринбурге находится в самом центре города. Цены за академический час – от 168 рублей. В «ALIBRA SCHOOL» постоянно проводятся акции, благодаря которым стоимость курсов становится еще доступнее.
11680 ₽/курс
210 ₽/ак.час
Лингвистический центр "Talisman" – это стабильно высокое качество обучения иностранным языкам с 1991 года. Мы предлагаем авторские программы для детей и взрослых, корпоративное обучение компаний, осуществляем подготовку и прием Международных Кембриджских экзаменов, организуем детский отдых во время каникул. "Talisman" сегодня - это 26 филиалов в Екатеринбурге, Тюмени, Н.Тагиле, Первоуральске.
6500 ₽/курс
300 ₽/ак.час
Центр иностранных языков «Фьюче Фёст» - одно из самых известных в Екатеринбурге негосударственных образовательных учреждений, специализирующихся на обучении иностранным языкам. «Фьюче Фёст» успешно работает с 1999 года. За время работы центр был неоднократно отмечен Почетными грамотами и Благодарственными письмами от Министерства образования Свердловской области, Управления образования города Екатеринбурга и лично Главой города Екатеринбурга за вклад в поддержку образования города Екатеринбурга.
8280 ₽/курс
360 ₽/ак.час
SuperMom - Это удивительный мир новых впечатлений и знаний с самого раннего возраста. SuperMom – это комфортное, легкое и веселое погружение в иностранную среду. Мы познаем, развиваемся и творим вместе!
500 ₽/курс
400 ₽/ак.час
В сфере образовательных услуг Екатеринбурга мы работаем с 2000 года. Деятельность осуществляется на основании лицензии и поставлена на профессионально организованный фундамент частной школы. За 18 лет успешной работы в нашем Центре прошли обучение более 30000 человек, большинство из которых сдали международные экзамены и успешно применяют на практике иностранные языки.
225 ₽/курс
225 ₽/ак.час
Школа иностранных языков LMA - мы рады приветствовать наших студентов, выпускников и просто тех, кому интересен иностранный язык!
Своей главной задачей мы видим предоставление комплекса услуг в сфере иностранных языков. Нам важно, чтобы сотрудничество с нами не только эффективным, но и приятным, а обучение в нашем центре не только полезным, но и интересным!
Лингвистический центр "ЛингваЛенд" - это эффективный английский язык в дружелюбной атмосфере! Мы учим студентов от мала до велика! Начать учиться у нас можно уже с 2х лет!
Образовательный центр «Студема» - овладейте английским языком в совершенстве! Мечтаете овладеть английским языком в совершенстве? Хотите без труда общаться с иностранными друзьями и партнерами по бизнесу? Тогда образовательный центр «Студема» в Екатеринбурге именно то, что вам нужно.
800 ₽/курс
800 ₽/ак.час
Специальный курс разработанный под возрастные особенности обучения иностранному языку. Мы учитываем все аспекты подготовки. Мы понимаем, что чем старше мы становимся, тем ценнее для нас такой ресурс как время и как его производную деньги. Поэтому мы ценим ваше время и деньги, которые вы вкладываете в своё обучение английскому языку. Для получения максимального результата, которые и дают наши курсы английского языка для взрослых.
308 ₽/курс
300 ₽/ак.час
LANGUAGE PACKAGE - это центр новых языковых технологий, обучение в котором проходит по уникальной методике ассоциативно-ролевого мышления .