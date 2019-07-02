Год основания: 2018 г.

Онлайн школа английского языка Tetrika

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Первый урок бесплатно
Скидка 1000 руб
«Тетрика» – современный проект, созданный в помощь школьникам, осваивающим общеобразовательную программу, и взрослым, желающим начать изучать английский или усовершенствовать уже имеющиеся знания.
18990 ₽/курс
790 ₽/ак.час
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Год основания: 2009 г.
Кол-во филиалов: 1

HAPPY WAY

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Быть учеником школы «HAPPY WAY» значит стать гостем безграничного мира открытий, поделиться удивительными историями инноваций, традиций и простого общения. Раскрыть секреты маленьких радостей и удовольствия от собственного развития. Выбери свой счастливый путь и СВОБОДУ ОБЩЕНИЯ БЕЗ ГРАНИЦ
3000 ₽/курс
375 ₽/ак.час
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Год основания: 2010 г.
Кол-во филиалов: 1

London Express

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Лингвистическая школа London Express предлагает целый ряд образовательных курсов для детей и взрослых с разной степенью подготовки — от нулевой до продвинутой. Внимательный подход к каждому ученику, тщательно подготовленные программы, сотрудничество с носителями языка и дружеская обстановка на уроках — все это делает процесс обучения интересным, легким и эффективным
4960 ₽/курс
310 ₽/ак.час
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Год основания: 2014 г.
Кол-во филиалов: 1

SMART

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Мы создали не просто курсы иностранных языков в Краснодаре. Мы создали уникальное место, где собираются единомышленники, готовые всегда помочь друг другу. Вы можете пройти бесплатное тестирование, задать любые вопросы преподавателям и проконсультироваться относительно программ обучения
3500 ₽/курс
440 ₽/ак.час
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Год основания: 2014 г.
Кол-во филиалов: 1

LingvoCentre

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Добро пожаловать в LingvoCentre - центр английского языка в Краснодаре!
4950 ₽/курс
309 ₽/ак.час
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Год основания: 2015 г.
Кол-во филиалов: 1

Индиго

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Цель Образовательного центра «Индиго» - изменить представление об образовании каждого приходящего к нам студента в лучшую сторону
2404 ₽/курс
300 ₽/ак.час
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Год основания: 2012 г.

Онлайн школа Englex

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Скидка 30%
Первый урок бесплатно
Главная экспертиза нашей школы — подбор и обучение сильных учителей, которые посвятили свою жизнь преподаванию английского языка. За 7 лет нашей работы уже 12 000 учеников достигли поставленных целей: получили международные сертификаты, переехали за границу и получили повышение.
5000 ₽/курс
600 ₽/ак.час
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Год основания: 2012 г.

Онлайн школа Skyeng

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Первый урок бесплатно
Skyeng — это онлайн-школа английского языка нового поколения. В школе работают профессионалы, помогающие жителям современных мегаполисов выучить английский язык в условиях недостатка времени
18960 ₽/курс
790 ₽/ак.час
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Год основания: 1999 г.

Ешко

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Школа дистанционного обучения ЕШКО предлагает на выбор студентов более 30 специализированных курсов английского языка. Программы рассчитаны на учеников с любым уровнем подготовки и различными целями изучения языка. Школа практикует комплексный подход к преподаванию без унылой зубрёжки.
24000 ₽/курс
1187 ₽/ак.час
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Год основания: 2012 г.

Enline School

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Современная онлайн-школа английского языка ведёт обучение студентов по Skype и Zoom. Индивидуальные и групповые занятия ведут преподаватели с профильным образованием и опытом работы не менее 5 лет. Разработаны специальные курсы для детей и взрослых с разным уровнем подготовки.
44096 ₽/курс
629 ₽/ак.час
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Год основания: 2015 г.

Wall Street English Международная школа английского языка

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Международная сетевая школа английского языка Wall Street English – это более 3 000 000 выпускников и 450 учебных центров в Европе, Азии, Африке и странах Латинской Америки.
7500 ₽/курс
625 ₽/ак.час
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Год основания: 1992 г.

ВКС

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Сеть школ иностранных языков «BKC» предлагает взрослым пройти онлайн-обучение английскому языку по индивидуальной программе или в групповой форме. Как образовательная организация, сеть школ «ВКС» успешно существует с 1992 года. За более чем 30-летнюю историю онлайн-школа получила все сертификаты соответствия международным стандартам обучения и заслужила право принимать всю линейку Кембриджских экзаменов и IELTS.
7000 ₽/курс
900 ₽/ак.час
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Год основания: 1997 г.

ACE - American Club of Education

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«American Club of Education» – первая школа Москвы, начавшая обучение английскому языку всех желающих со средним уровнем начальных знаний. За годы существования в центре изучения английского языка «American Club of Education» разработаны собственные методики по обучению взрослых английской речи и грамматике. Опытные педагоги-носители языка, обладатели сертификатов CELTA, DELTA и TESOL, основываясь на общепринятой мировой системе преподавания EFL/ESL, обучают взрослых с любым начальным уровнем знаний иностранного языка.
31100 ₽/курс
475 ₽/ак.час
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