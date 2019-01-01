Крупнейшая сеть школ и лидер на рынке образовательных услуг в Москве и МО. Тысячи людей знают нас как надежного партнера и доверяют нам.
32880 ₽/курс
488 ₽/ак.час
Образовательная компания "Биг Бэн" создана в 1997 году. С момента основания целью школы было объединить профессионалов и создать максимально эффективную систему обучения иностранным языкам для студентов всех возрастных категорий.
22000 ₽/курс
790 ₽/ак.час
На сегодняшний день в Москве существует огромное количество языковых школ, обещающих за короткое время научить студента разговаривать на иностранном языке как на родном. Человеку, желающему овладеть иностранным языком, довольно сложно выбрать среди всего разнообразия предложений. Почему же стоит выбрать именно нашу школу и чем она отличается от конкурентов?
7900 ₽/курс
493 ₽/ак.час
Baby-Bilingual Club – клуб английского языка для детей 2-12 лет. Наша задача – научить детей свободно общаться на английском языке, и предоставить качественное погружение в англоговорящую среду, как с точки зрения развития языка, так и с точки зрения знакомства с культурой
6600 ₽/курс
- ₽/ак.час