На сегодняшний день в Москве существует огромное количество языковых школ, обещающих за короткое время научить студента разговаривать на иностранном языке как на родном. Человеку, желающему овладеть иностранным языком, довольно сложно выбрать среди всего разнообразия предложений. Почему же стоит выбрать именно нашу школу и чем она отличается от конкурентов?