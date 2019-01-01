OC Children – класс раннего языкового развития для детей 2-7 лет. Проходят в игровой форме по методике полного погружения в языковую среду. Во время занятий дети поют песни и танцуют, играют в подвижные и настольные игры, читают книжки, делают поделки, и все это на английском языке. В каждом занятии используется набор игр и упражнений, специально нацеленных на развитие речи.