Языковой центр «Morris» предлагает разнообразные программы по изучению иностранных языков – групповые и индивидуальные занятия, интенсивные курсы и разговорные клубы. В основе обучения в нашем центре лежит коммуникативная методика, благодаря которой вы качественно и быстро освоите выбранный язык. На наших занятиях вы не только овладеете грамматикой и лексикой, но и научитесь эффективно использовать полученные знания и навыки для реального общения.
3500 ₽/курс
- ₽/ак.час
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- Курсы английского языка возле метро Горьковская в Санкт-петербурге
- Курсы английского языка возле метро Гражданский проспект в Санкт-петербурге
- Курсы английского языка возле метро Звенигородская в Санкт-петербурге
- Курсы английского языка возле метро Купчино в Санкт-петербурге
- Курсы английского языка возле метро Невский проспект в Санкт-петербурге
- Курсы английского языка возле метро Петроградская в Санкт-петербурге
- Курсы английского языка возле метро Площадь Восстания в Санкт-петербурге
- Курсы английского языка возле метро Площадь Ленина в Санкт-петербурге
- Курсы английского языка возле метро Приморская в Санкт-петербурге
- Курсы английского языка возле метро Проспект Большевиков в Санкт-петербурге
- Курсы английского языка возле метро Проспект Ветеранов в Санкт-петербурге
- Курсы английского языка возле метро Пушкинская в Санкт-петербурге
- Курсы английского языка возле метро Сенная площадь в Санкт-петербурге
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