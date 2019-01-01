Языковой центр «Morris» предлагает разнообразные программы по изучению иностранных языков – групповые и индивидуальные занятия, интенсивные курсы и разговорные клубы. В основе обучения в нашем центре лежит коммуникативная методика, благодаря которой вы качественно и быстро освоите выбранный язык. На наших занятиях вы не только овладеете грамматикой и лексикой, но и научитесь эффективно использовать полученные знания и навыки для реального общения.