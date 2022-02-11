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Наталья Викторовна Агамирян

Статус: Частный преподаватель
Стаж: 10 лет
Свободен
Русскоговорящий
Репетиторы английского языка
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Образование

1989 - 1994 - МГЛУ им. Мориса Тореза 2012 - Cambridge TKT 2017 - Cambridge CELTA 2019 - МЦРКПО, повышение квалификации «Современные технологии подготовки к ЕГЭ по английскому языку»

Опыт работы

1994 - 2018 - переводчик в ведущих международный и российских компаниях 2006 - по настоящее время - репетитор АЯ

О себе

Обучение англ. яз для Взрослых, студентов. школьников 5-11 кл., ОГЭ/ЕГЭ

Корпоративное обучение английскому Английский для детей Разговорный английский ЕГЭ по английскому ОГЭ по английскому
Студенты
Взрослые
Для взрослых
Школьники 5-9 класс
Школьники 10-11 класс
Для студентов
Репетитор проводит занятия
У себя дома  / У ученика  / Дистанционно
Город:  Москва
Метро:  Водный стадион
1200 руб.
за час
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Ирина Петровна

Статус: Частный преподаватель
Стаж: 15 лет
Свободен
Носитель языка
Репетиторы английского языка
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Образование

1994-1999 - Институт иностранных языков имени Мориса Тореза

Опыт работы

1999-2020 - Преподаватель английского языка, частный репетитор

О себе

Английский язык школьникам, взрослым. Обучение с нуля. Подготовка к сдаче ОГЭ, ЕГЭ по английскому языку. Бизнес-курс. Подготовка к сертификатам

Корпоративное обучение английскому Английский для детей Разговорный английский ЕГЭ по английскому ОГЭ по английскому
Репетитор проводит занятия
У себя дома  / У ученика  / Дистанционно
Город:  Москва
Метро:  Водный стадион
900 руб.
за час
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Стоимость занятия с репетитором в Москве

Средняя цена за час - 1164 рублей

Цена репетитора по английскому за час начинается от 400 рублей и доходит до 3000. Репетиторы сами указывают стоимость занятия. На основе своего педагогического опыта и образования. У многих репетиторов персональные скидки.

Отзывы о репетиторах по английскому языку

37 отзывов оставили клиенты. Средний рейтинг - 4.7.

Очень довольны репетитором. Дочь занимается второй год английским языкам. Благодаря занятиям с Алексеем, в школе стала одной из лучших учениц которую берут на олимпиады.
On behalf of myself and of the staff of the Skolkovo Golf Club, I would like to express my gratitude to the lingo-coach teacher Daria Zharovtseva for the English classes she has provided to the company’s employees. During the entire educational pr…
Занимаемся уже третий год. Недавно я сдал IELTS на 8.5, а начинал у Алексея на уровне Lower Intermediate. Я специалист в области IT. На днях получил job offer от компании, о которой даже не мечтал. Спасибо, Алексей!
Наталья Николаевна, помогла мне за короткий срок (3 месяца) подготовиться к ЕГЭ. С ней заниматься легко и интересно. Я с нетерпением ждала следующего занятия. Всем рекомендую этого репетитора!!!!!!
Брайан, спасибо Вам большое за те знания которые дали мне! Мы занимались при помощи Skype, это очень удобно, изучать английский не выходя из дома. Сейчас я уверенно могу сказать, что знаю английский. Смело обращайтесь к Брайану, не пожалеете!!!
С Ниной Викторовной Я смогла подтянуть свой разговорный английский, безумно ей благодарна. У неё свой уникальный подход к каждому, с ней легко и интересно изучать английский. Она супер)))