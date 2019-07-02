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Образование
2007-2010 - Московский городской педагогический университет, Квалификация Учитель начальных классов и английского языка
Опыт работы
2010-2017 - ГБОУ ДОД г. Москвы Центр внешкольной работы "На Сумском"
О себе
За короткие сроки помогу Вашему ребенку повысить уровень владения английским языком. Работаю по индивидуальной программе с каждым обучающимся
Цена репетитора по английскому за час начинается от 1600 рублей и доходит до 1600. Репетиторы сами указывают стоимость занятия. На основе своего педагогического опыта и образования. У многих репетиторов персональные скидки.
24 отзывов оставили клиенты. Средний рейтинг - 4.7.