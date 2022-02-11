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Фролова Елена Федоровна

Статус: Частный преподаватель
Стаж: 15 лет
Свободен
Русскоговорящий
Репетиторы английского языка
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Образование

1987-1992 - МГЛУ

Опыт работы

2004-2019 - Переводчик, преподаватель английского языка, частный репетитор

О себе

Методика позволяет добиться полноценного, качественного усвоения материала, постановки речи за счет использования разноплановых заданий. Результат и качество занятий

Отзывы
Anna2456
Большое спасибо Елене Федоровне, благодаря ей я сдала ЕГЭ по английскому. Всем рекомендую её, она мастер своего дела!!!!!!!!!!!
Все отзывы (1)
Разговорный английский ЕГЭ по английскому ОГЭ по английскому Английский для детей Корпоративное обучение английскому Репетиторы онлайн
Для студентов
Для подростков
Для взрослых
Для детей
Репетитор проводит занятия
У себя дома  / У ученика  / Дистанционно
Город:  Москва
Метро:  Славянский бульвар
500 руб.
за час
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Шифрин Александр Владимирович

Статус: Частный преподаватель
Стаж: 15 лет
Свободен
Русскоговорящий
Репетиторы английского языка
0

Образование

1994-1999 - МГУ им М.В. Ломоносова, факультет иностранных языков

Опыт работы

1997-2019 - Преподаватель английского языка, частный репетитор

О себе

Преподаватель английского языка. Образование: МГУ, факультет иностранных языков.Порадуйте себя и своих близких знанием английского языка. Профессиональный репетитор с большим опытом работы свыше 20 лет. Только индивидуальный подход, подбор наиболее эффективной программы по изучению английского. Применение классических и современных методик,результат которых Вы почувствуете сразу, использование аудио и видео материалов, грамматика, разговорный английский, преодоление языкового барьера. Максимум эффекта в короткие сроки по специальной программе обучения, составленной индивидуально для Вас и Ваших детей.

Разговорный английский
Репетитор проводит занятия
У себя дома  / У ученика  / Дистанционно
Город:  Москва
Метро:  Славянский бульвар
900 руб.
за час
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Стоимость занятия с репетитором в Москве

Средняя цена за час - 1164 рублей

Цена репетитора по английскому за час начинается от 400 рублей и доходит до 3000. Репетиторы сами указывают стоимость занятия. На основе своего педагогического опыта и образования. У многих репетиторов персональные скидки.

Отзывы о репетиторах по английскому языку

37 отзывов оставили клиенты. Средний рейтинг - 4.7.

Очень довольны репетитором. Дочь занимается второй год английским языкам. Благодаря занятиям с Алексеем, в школе стала одной из лучших учениц которую берут на олимпиады.
On behalf of myself and of the staff of the Skolkovo Golf Club, I would like to express my gratitude to the lingo-coach teacher Daria Zharovtseva for the English classes she has provided to the company’s employees. During the entire educational pr…
Занимаемся уже третий год. Недавно я сдал IELTS на 8.5, а начинал у Алексея на уровне Lower Intermediate. Я специалист в области IT. На днях получил job offer от компании, о которой даже не мечтал. Спасибо, Алексей!
Наталья Николаевна, помогла мне за короткий срок (3 месяца) подготовиться к ЕГЭ. С ней заниматься легко и интересно. Я с нетерпением ждала следующего занятия. Всем рекомендую этого репетитора!!!!!!
Брайан, спасибо Вам большое за те знания которые дали мне! Мы занимались при помощи Skype, это очень удобно, изучать английский не выходя из дома. Сейчас я уверенно могу сказать, что знаю английский. Смело обращайтесь к Брайану, не пожалеете!!!
С Ниной Викторовной Я смогла подтянуть свой разговорный английский, безумно ей благодарна. У неё свой уникальный подход к каждому, с ней легко и интересно изучать английский. Она супер)))