Носитель языка
0

Фролова Елена Федоровна

Статус: Частный преподаватель
Стаж: 15 лет
Свободен
Носитель языка
Репетиторы английского языка
0

Образование

1987-1992 - МГЛУ

Опыт работы

2004-2019 - Переводчик, преподаватель английского языка, частный репетитор

О себе

Методика позволяет добиться полноценного, качественного усвоения материала, постановки речи за счет использования разноплановых заданий. Результат и качество занятий

Корпоративное обучение английскому Репетиторы онлайн Английский для детей Общий курс английского ЕГЭ по английскому ОГЭ по английскому
Репетитор проводит занятия
У себя дома  / У вас дома  / Дистанционно
Город:  Москва
Метро:  Славянский бульвар
500 руб.
за час
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Носитель языка
0

Шифрин Александр Владимирович

Статус: Частный преподаватель
Стаж: 15 лет
Свободен
Носитель языка
Репетиторы английского языка
0

Образование

1994-1999 - МГУ им М.В. Ломоносова, факультет иностранных языков

Опыт работы

1997-2019 - Преподаватель английского языка, частный репетитор

О себе

Преподаватель английского языка. Образование: МГУ, факультет иностранных языков.Порадуйте себя и своих близких знанием английского языка. Профессиональный репетитор с большим опытом работы свыше 20 лет. Только индивидуальный подход, подбор наиболее эффективной программы по изучению английского. Применение классических и современных методик,результат которых Вы почувствуете сразу, использование аудио и видео материалов, грамматика, разговорный английский, преодоление языкового барьера. Максимум эффекта в короткие сроки по специальной программе обучения, составленной индивидуально для Вас и Ваших детей.

Общий курс английского
Репетитор проводит занятия
У себя дома  / У вас дома  / Дистанционно
Город:  Москва
Метро:  Славянский бульвар
900 руб.
за час
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Стоимость занятия с репетитором в Москве

Средняя цена за час - 700 рублей

Цена репетитора по английскому за час начинается от 500 рублей и доходит до 900. Репетиторы сами указывают стоимость занятия. На основе своего педагогического опыта и образования. У многих репетиторов персональные скидки.

Часто задаваемые вопросы

Отзывы о репетиторах по английского языку

24 отзывов оставили клиенты. Средний рейтинг - 4.7.