Год основания: 2007 г.
Кол-во филиалов: 4

Smart Education

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Федеральная сеть школ Smart Education является образовательным партнером издательства Cambridge University Press и официальным центром подготовки к кембриджским экзаменам в Москве и Нижнем Новгороде.
15300 ₽/курс
600 ₽/ак.час
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Если человек собрался переехать для постоянного или долгосрочного проживания в англоязычную страну, то необходимо иметь сертификат о том, что он сдал международный экзамен. Для этого сначала нужно пройти курсы.

Как подобрать курс

Важно обратить внимание, что международный экзамен по английскому языку в Нижнем Новгороде может принимать только аккредитованная школа. А это значит, что нужно запросить такую бумагу при поступлении, чтобы быть уверенным что курсы легитимны.