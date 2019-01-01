Если человек собрался переехать для постоянного или долгосрочного проживания в англоязычную страну, то необходимо иметь сертификат о том, что он сдал международный экзамен. Для этого сначала нужно пройти курсы.

Как подобрать курс

Важно обратить внимание, что международный экзамен по английскому языку в Нижнем Новгороде может принимать только аккредитованная школа. А это значит, что нужно запросить такую бумагу при поступлении, чтобы быть уверенным что курсы легитимны.