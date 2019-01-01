Год основания: - г.
Кол-во филиалов: 1

Denis' School

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Мы помогаем людям обретать новую степень свободы, развивая их способности. Denis' School - международная система школ иностранных языков, занимающая лидирующие позиции на рынках России, Украины, Польши и Китая. Основана в России в 1992 году. Компания создает и совершенствует методики обучения, использует инновационные технологии в управлении образовательными и бизнес-процессами.
17100 ₽/курс
- ₽/ак.час
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Год основания: 2007 г.
Кол-во филиалов: 4

Smart Education

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Федеральная сеть школ Smart Education является образовательным партнером издательства Cambridge University Press и официальным центром подготовки к кембриджским экзаменам в Москве и Нижнем Новгороде.
15300 ₽/курс
600 ₽/ак.час
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Год основания: 2014 г.
Кол-во филиалов: 1

English School

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Бесплатное тестирование
Пробное занятие - бесплатно
Englishschool предлагает разнообразные учебные программы иностранных языков и английского языка в частности: BusinessEnglish, GeneralEnglish, раннее обучение английскому языку для детей старше 2 лет; а также подготовка к международным экзаменам, ГИА и ЕГЭ; корпоративное обучение иностранным языкам, программы-интенсив, обучение китайскому языку с русскоговорящим носителем языка.
275 ₽/курс
8 ₽/ак.час
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Курсы английского языка для детей — это отличный фундамент для всестороннего развития малыша. Ребенок видит мир в нескольких плоскостях, учится воспринимать действительность с точки зрения английского и развивается более органично. 

Как подобрать школу английского языка для детей

Школа английского языка в Нижнем Новгороде — это образовательное заведение, призванное обучать детей иностранному языку, поэтому выбирая для детей курсы нужно обратиться внимание на следующие детали:

  • английский должен доноситься в диалоговой и игровой форме;
  • уроки должны быть не очень длинными, а преподаваемый материал не очень объемным, чтобы ребенок мог осилить его;
  • учителя должны иметь педагогическое образование;
  • в классах должны быть обустроены удобные места, где ребенок будет заниматься.

Дополнительные курсы по изучению языка не должны мешать основной учебной нагрузке, но при этом знания должны даваться в нужном объеме. А также обучение должно быть интенсивным. Поэтому выбирая курсы нужно обращать внимание на насыщенность программы, и совместимость с основной учебной.

Ребенку будет гораздо комфортнее, когда он будет принимать участие в выборе заведения где будет обучаться, поэтому можно записаться на презентационные бесплатные уроки и оценить курсы.