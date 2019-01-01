Мы помогаем людям обретать новую степень свободы, развивая их способности. Denis' School - международная система школ иностранных языков, занимающая лидирующие позиции на рынках России, Украины, Польши и Китая. Основана в России в 1992 году. Компания создает и совершенствует методики обучения, использует инновационные технологии в управлении образовательными и бизнес-процессами.

Федеральная сеть школ Smart Education является образовательным партнером издательства Cambridge University Press и официальным центром подготовки к кембриджским экзаменам в Москве и Нижнем Новгороде.

Englishschool предлагает разнообразные учебные программы иностранных языков и английского языка в частности: BusinessEnglish, GeneralEnglish, раннее обучение английскому языку для детей старше 2 лет; а также подготовка к международным экзаменам, ГИА и ЕГЭ; корпоративное обучение иностранным языкам, программы-интенсив, обучение китайскому языку с русскоговорящим носителем языка.

Курсы английского языка для детей — это отличный фундамент для всестороннего развития малыша. Ребенок видит мир в нескольких плоскостях, учится воспринимать действительность с точки зрения английского и развивается более органично.

Как подобрать школу английского языка для детей

Школа английского языка в Нижнем Новгороде — это образовательное заведение, призванное обучать детей иностранному языку, поэтому выбирая для детей курсы нужно обратиться внимание на следующие детали:

английский должен доноситься в диалоговой и игровой форме;

уроки должны быть не очень длинными, а преподаваемый материал не очень объемным, чтобы ребенок мог осилить его;

учителя должны иметь педагогическое образование;

в классах должны быть обустроены удобные места, где ребенок будет заниматься.

Дополнительные курсы по изучению языка не должны мешать основной учебной нагрузке, но при этом знания должны даваться в нужном объеме. А также обучение должно быть интенсивным. Поэтому выбирая курсы нужно обращать внимание на насыщенность программы, и совместимость с основной учебной.

Ребенку будет гораздо комфортнее, когда он будет принимать участие в выборе заведения где будет обучаться, поэтому можно записаться на презентационные бесплатные уроки и оценить курсы.