Год основания: - г.
Кол-во филиалов: 1

Мастеркласс

0
МАСТЕРКЛАСС - одна из старейших языковых школ Нижнего Новгорода. Более 14 000 человек прошли обучение английскому у нас.
30600 ₽/курс
- ₽/ак.час
Выбрать курс
Год основания: 2007 г.
Кол-во филиалов: 4

Smart Education

0
Федеральная сеть школ Smart Education является образовательным партнером издательства Cambridge University Press и официальным центром подготовки к кембриджским экзаменам в Москве и Нижнем Новгороде.
15300 ₽/курс
600 ₽/ак.час
Выбрать курс

В современной действительности знание английского языка имеет большое значение для развития человека. Путешествия, бизнес-поездки, обучение, покупка товаров за границей, налаживание творческих контактов — все это невозможно без знания языка. А если есть желание работать в международной корпорации, то знать английский просто необходимо.

Как подобрать курс

Общий английский язык в Нижнем Новгороде — это обучение для тех людей, которые хотят приступить к изучению, но не имеют знаний в этой области. Такая программа удобна для получения базовых знаний для дальнейшего совершенствования языка.