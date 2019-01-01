МАСТЕРКЛАСС - одна из старейших языковых школ Нижнего Новгорода. Более 14 000 человек прошли обучение английскому у нас.

Федеральная сеть школ Smart Education является образовательным партнером издательства Cambridge University Press и официальным центром подготовки к кембриджским экзаменам в Москве и Нижнем Новгороде.

В современной действительности знание английского языка имеет большое значение для развития человека. Путешествия, бизнес-поездки, обучение, покупка товаров за границей, налаживание творческих контактов — все это невозможно без знания языка. А если есть желание работать в международной корпорации, то знать английский просто необходимо.

Как подобрать курс

Общий английский язык в Нижнем Новгороде — это обучение для тех людей, которые хотят приступить к изучению, но не имеют знаний в этой области. Такая программа удобна для получения базовых знаний для дальнейшего совершенствования языка.