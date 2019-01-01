Ваша компания выходит на международный уровень, а сотрудники по-прежнему владеют английским на уровне чтения и перевода со словарем? Школа мирового уровня Лэнгвидж Пик предлагает корпоративное обучение английскому языку в Нижнем Новгороде по специальной методике. Сотрудники вашей фирмы смогут свободно общаться на иностранном как на своем родном языке.

Корпоративный английский нужен для тех компаний у кого есть активные деловые связи с партнерами из-за рубежа или для тех, кто открывает свои филиалы за границей. Также знание языка нужно для специалистов, стажирующихся на зарубежных предприятиях. Для людей, работающих в производственной или технической сфере необходимо знать язык на том уровне, чтобы они понимали зарубежных специалистов. Такой подход поднимает рабочую планку на более высокий уровень и эффективность от работы становится выше.

Как подобрать корпоративные курсы английского языка

Корпоративное обучение в Нижнем Новгороде предусмотрено для командного обучения, что неоспоримо лучше, чем обучение разного уровня индивидуально. В случае когда команда занимается вместе это помогает лучше работать и понимать друг друга, а впоследствии и бизнес партнеров.

Корпоративный английский язык обычно преподается в офисе компании, что облегчает задачу руководителю с предоставлением отгулов сотрудникам.

Также владелец бизнеса может сразу же обозначить преподавателю необходимый круг тем, которые должны быть обязательно задействованы в программе. Изучение английского — это необходимость для успешного развития предпринимателя на международном уровне. Все зависит от скорости передачи информации и ее переработки. Если специалисты общаются на одном уровне, то все задачи будут решаться быстрее, а если вся информация будет проходить через переводчика, то можно потерять важные звенья в разговоре.

Курсы корпоративного английского в Нижнем Новгороде должны проводиться по такой методике, чтобы была возможность подстроится под производственные задачи компании. А это значит, что педагоги должны уметь преподавать язык:

технический;

экономический;

юридический;

медицинский.

Также важны практические занятия с носителями языка.

Предприниматель, вкладывающий деньги в образование своих сотрудников, делает важные инвестиционные вложения, поэтому чем скорее владелец бизнеса выберет курсы, тем быстрее окупятся вложения.