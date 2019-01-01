Мечтаете свободно общаться на иностранном языке? Хотите помочь в учебе своему ребенку и обеспечить ему успешное будущее? Школа иностранных языков «Юнисити» – то, что вам нужно!
9920 ₽/курс
600 ₽/ак.час
- Курсы английского языка возле метро Гагаринская в Новосибирске
- Курсы английского языка возле метро Заельцовская в Новосибирске
- Курсы английского языка возле метро Маршала Покрышкина в Новосибирске
- Курсы английского языка возле метро Площадь Гарина-Михайловского в Новосибирске
- Курсы английского языка возле метро Площадь Ленина в Новосибирске