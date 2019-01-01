Год основания: 1998 г.
Кол-во филиалов: 1

Юнисити

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Первый урок - бесплатно
Семейная скидка
Мечтаете свободно общаться на иностранном языке? Хотите помочь в учебе своему ребенку и обеспечить ему успешное будущее? Школа иностранных языков «Юнисити» – то, что вам нужно!
9920 ₽/курс
600 ₽/ак.час
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