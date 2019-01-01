Работаем с 2010 года. 476 учеников обучается одновременно. 10 аудиторий в 2х филиалах
9600 ₽/курс
200 ₽/ак.час
Лингвистический центр ОКСФОРД по результатам заключения независимой экспертной комиссии за реализацию образовательных программ для детей и взрослых по обучению иностранным языкам получил наивысшую оценку и награжден золотой медалью Международного конкурса «Лучшие товары и услуги – ГЕММА 2017» в категории «Языковые школы» по Новосибирской области.
5200 ₽/курс
325 ₽/ак.час
В основе занятий с Langwitches лежит наше стремление выяснить индивидуальную мотивацию каждого слушателя. Мы подстраиваем содержание курса к Вашим потребностям, целям и даже мечтам. Для многих владение английским языком – ключ к карьерному росту, для кого-то английский обеспечивает определенную зону комфорта во время путешествий за рубежом, для других – это шанс осуществить жизненные перемены – эмигрировать, трудоустроиться или устроить личную жизнь в стране свое мечты. В компании Langwitches мы понимаем и разделяем Ваши цели, помогаем в их реализации
4600 ₽/курс
287 ₽/ак.час
- Курсы английского языка возле метро Гагаринская в Новосибирске
- Курсы английского языка возле метро Красный проспект в Новосибирске
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