Мечтаешь изучать иностранные языки? А может уже встал на этот нелегкий, но интересный путь? Тогда присоединяйся к нам! Эта группа для студентов международной языковой школы Benedict School - бывших, настоящих, будущих, и просто тех, кто неравнодушен к иностранным языкам так же как и мы!