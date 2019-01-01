Год основания: 2015 г.
Кол-во филиалов: 4

Benedict School

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Мечтаешь изучать иностранные языки? А может уже встал на этот нелегкий, но интересный путь? Тогда присоединяйся к нам! Эта группа для студентов международной языковой школы Benedict School - бывших, настоящих, будущих, и просто тех, кто неравнодушен к иностранным языкам так же как и мы!
5200 ₽/курс
325 ₽/ак.час
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