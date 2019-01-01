Мечтаешь изучать иностранные языки? А может уже встал на этот нелегкий, но интересный путь? Тогда присоединяйся к нам! Эта группа для студентов международной языковой школы Benedict School - бывших, настоящих, будущих, и просто тех, кто неравнодушен к иностранным языкам так же как и мы!
5200 ₽/курс
325 ₽/ак.час
- Общий курс английского языка возле метро Гагаринская в Новосибирске
- Общий курс английского языка возле метро Заельцовская в Новосибирске
- Общий курс английского языка возле метро Красный проспект в Новосибирске
- Общий курс английского языка возле метро Маршала Покрышкина в Новосибирске
- Общий курс английского языка возле метро Площадь Ленина в Новосибирске