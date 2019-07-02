Сеть школ иностранных языков «BKC» предлагает взрослым пройти онлайн-обучение английскому языку по индивидуальной программе или в групповой форме. Как образовательная организация, сеть школ «ВКС» успешно существует с 1992 года. За более чем 30-летнюю историю онлайн-школа получила все сертификаты соответствия международным стандартам обучения и заслужила право принимать всю линейку Кембриджских экзаменов и IELTS.