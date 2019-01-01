Более 14 лет мы занимаемся предоставлением языковых услуг российским и международным компаниям. Учебные программы и уровни приведены в полное соответствие с общеевропейской системой оценки знания иностранных языков Common European Framework of Reference (CEFR).

Школа английского языка Lime School открыла свои двери всем желающим выучить английский язык в сентябре 2007 года

Компании, работающие на международном уровне или готовящиеся выйти на мировой рынок обязаны иметь в своем составе подавляющее большинство сотрудников, владеющих английским языком. Но порой не все хорошие специалисты на местах, знают английский в полной мере. Руководителю гораздо выгоднее инвестировать в обучение проверенного состава, чем набирать новых сотрудников без опыта, но со знанием английского.

Для этого идеально подходит корпоративный английский.

Как подобрать корпоративные курсы английского языка

Прежде всего корпоративное обучение предполагает, что изучение английского проходит в офисе. Это удобно, потому что люди могут обучаться и не покидать рабочих мест.

А также корпоративный английский предполагает, что все сотрудники будут иметь один уровень знаний, на своем уровне рабочих процессов.

В Ростове-на-Дону среди предложенных курсов стоит выбрать те, которые отвечают следующим моментам:

Разные программы для разных профессионалов. Технические специалисты должны изучать язык именно в разрезе своей профессии, сотрудники бухгалтерии должны уловить тонкости ведения дел на английском языке, менеджеры научится разговаривать с покупателями. Программы курсов должны варьироваться и быть приспособленными к тому, чтобы подстроиться под решение задач, поставленных клиентами. Возможность дополнительного углубленного изучения языка для сотрудников, планирующих долгие международные командировки.

Чем быстрее владелец бизнеса выберет курсы для своих сотрудников, тем скорее компания выйдет на международный уровень.