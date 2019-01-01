Языковой центр Language Port проводит курсы иностранных языков для взрослых и детей. Обучение ведется в группе или индивидуально. Группы формируются исходя из цели обучения, уровня языка и возраста ученика.

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Прогрессивное развитие в современном мире невозможно без знания английского языка, так как большая часть людей на земном шаре разговаривает на этом языке. Любое общение за границей, дается гораздо проще, если турист разговаривает на языке носителя. Обучение в иностранном вузе или возможность получения перспективной высокооплачиваемой работы тоже, возможно, только если претендент разговаривает на английском.

Как подобрать курс

Общий английский, необходим для тех абитуриентов, кто решил с нуля выучить язык. Общий курс в Ростове-на-Дону дает следующие знания:

общее представление о языке;

начальные сведения о грамматике;

прививает разговорные навыки.

А также позволяет абитуриенту выбрать в дальнейшем подходящую ему программу и темп обучения. Выбирая курс сегодня, слушатель закладывает основу для себя прогрессивного будущего.