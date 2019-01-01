В 2009 году Школа английского языка «Пилот» получила статус авторизованного центра по приему Кембриджских экзаменов (регистрационный номер RU066). Теперь вы можете сдать любой из экзаменов Cambridge ESOL в Ростове-на-Дону.

Курсы английского языка — Школа «Класс» в Ростове Специализированная школа английского языка: в чем здесь плюсы?

Если человек готовится к длительному проживанию на территории государства, где общение происходит на английском языке, и это связано с ПМЖ, работой или обучением, то ему необходимо получить сертификат об успешной сдаче международного экзамена.

Как подобрать курс

Но такой сертификат выдается только после успешного окончания курсов, у которых есть право принимать международный экзамен по английскому языку.

Если у абитуриента запланирован переезд в англоязычную страну, то стоит как можно раньше выбрать курсы в Ростове-на-Дону. Это поможет: