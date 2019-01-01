Центр изучения иностранных языков. Подготовка к экзаменам. Бесплатное тестирование. Семинары для преподавателей
4800 ₽/курс
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Наш центр основан 20.02.2002 г. Цель — сделать процесс изучения иностранных языков эффективнее, проще и интереснее.
520 ₽/курс
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Интенсивные курсы английского языка в Ростове-на-Дону отлично помогают освежить давно пройденный материал и в короткие сроки освоить новую информацию. Интенсив помогает выявить слабые места и сделать на них основной упор.
Как подобрать интенсивные курсы
Интенсивные курсы английского языка в Ростове-на-Дону стоит проходить после предварительного собеседования с ведущими преподавателями курса. Самостоятельная оценка своих знаний может дать искаженную информацию и будут затрачены лишние деньги и время. А после консультации специалиста, можно пройти быстрые курсы, которые посоветует педагог и затем в полной мере освоить интенсив.
Поэтому выбор курсов должен осуществляться при наличии следующих положительных маркеров:
- тестирование перед тем как абитуриент приобретает курс;
- небольшие группы именно при интенсивном обучении;
- наличие собственных методик и разработок;
- программы обучения, которые позволяют выбрать ту или иную степень нагрузки как по времени, так и по объему знаний;
- возможность онлайн-занятий и пересмотра записей.
Язык без практики имеет свойство забываться, поэтому, если возникла необходимость в практике, лучше как можно скорее пройти курсы, а потом совершенствовать знания самостоятельно.