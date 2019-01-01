Интенсивные курсы английского языка в Ростове-на-Дону отлично помогают освежить давно пройденный материал и в короткие сроки освоить новую информацию. Интенсив помогает выявить слабые места и сделать на них основной упор.

Как подобрать интенсивные курсы

Интенсивные курсы английского языка в Ростове-на-Дону стоит проходить после предварительного собеседования с ведущими преподавателями курса. Самостоятельная оценка своих знаний может дать искаженную информацию и будут затрачены лишние деньги и время. А после консультации специалиста, можно пройти быстрые курсы, которые посоветует педагог и затем в полной мере освоить интенсив.

Поэтому выбор курсов должен осуществляться при наличии следующих положительных маркеров:

тестирование перед тем как абитуриент приобретает курс;

небольшие группы именно при интенсивном обучении;

наличие собственных методик и разработок;

программы обучения, которые позволяют выбрать ту или иную степень нагрузки как по времени, так и по объему знаний;

возможность онлайн-занятий и пересмотра записей.

Язык без практики имеет свойство забываться, поэтому, если возникла необходимость в практике, лучше как можно скорее пройти курсы, а потом совершенствовать знания самостоятельно.