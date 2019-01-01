Разговорный английский в школе ALM — интенсивный курс для тех, кто хочет развить навыки свободного и уверенного общения, усвоить грамматические правила и научиться воспринимать английскую речь на слух в сжатые сроки. Программа курса рассчитана на 120 часов. Помимо основных учебных занятий все студенты этого курса получают возможность дополнительной разговорной практики на занятиях в субботнем разговорном клубе.