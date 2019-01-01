Самым лучшим способом узнать, насколько Вы преуспели в изучении английского или немецкого языка, является сдача международного экзамена. Именно сертификаты, полученные по результатам сдачи таких экзаменов, позволят Вам продвинуться по карьерной лестнице, поступить в зарубежный ВУЗ или даже получить вид на жительство в другой стране.
9600 ₽/курс
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