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LEXICA

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Самым лучшим способом узнать, насколько Вы преуспели в изучении английского или немецкого языка, является сдача международного экзамена. Именно сертификаты, полученные по результатам сдачи таких экзаменов, позволят Вам продвинуться по карьерной лестнице, поступить в зарубежный ВУЗ или даже получить вид на жительство в другой стране.
9600 ₽/курс
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