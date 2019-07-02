British Club English -это место, где начинается приятное и разностороннее общение на английском! Мы уверены, что английский язык можно и нужно изучать с искренним удовольствием, поэтому все наши занятия проходят в дружеской позитивной обстановке. Наша основная цель - сделать Ваше обучение максимально комфортным, легким и продуктивным!