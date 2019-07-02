Год основания: 2017 г.
Кол-во филиалов: 1

Think OTB English

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«Think OTB English» - это новый, динамичный и увлекательный канадский вариант английской школы, чтобы улучшить ваши навыки общения, ТОЛЬКО для таких людей, как вы, ДЕЙСТВИТЕЛЬНО готовые к ПРАКТИКЕ, независимо от вашего уровня английского
7600 ₽/курс
470 ₽/ак.час
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Год основания: 2015 г.
Кол-во филиалов: 1

Today

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Частная лингвистическая школа "Today" - это твой ключ к изучению иностранного языка. Мы подберем курс, который подходит именно тебе и, вместе окунемся в позитивный мир английской культуры.
10000 ₽/курс
250 ₽/ак.час
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Год основания: 2013 г.
Кол-во филиалов: 1

Premium English

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Центр «Премиум Инглиш» рад предложить Вам и Вашим сотрудникам Корпоративные Курсы Английского языка. Отличительной чертой Корпоративных Курсов Премиум Инглиш является ориентированность на клиента. Специалисты нашего Центра подберут подходящую для Вас программу по продолжительности курса и времени проведения занятий.
4800 ₽/курс
800 ₽/ак.час
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Год основания: 2013 г.
Кол-во филиалов: 1

Британский Клуб

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British Club English -это место, где начинается приятное и разностороннее общение на английском! Мы уверены, что английский язык можно и нужно изучать с искренним удовольствием, поэтому все наши занятия проходят в дружеской позитивной обстановке. Наша основная цель - сделать Ваше обучение максимально комфортным, легким и продуктивным!
5500 ₽/курс
230 ₽/ак.час
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