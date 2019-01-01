Изучать иностранный язык можно посещая курсы английского рядом со станцией метро Аэропорт. Вблизи метро расположены школы английского языка Sunny Plus и Инглиш Кантри. Сама станция - памятник архитектуры и одна из самых старых станций московского метрополитена. Она была открыта в 1938 году, а её вестибюли являются частью жилых домов, строившихся одновременно с возведением транспортного узла. Мы стараемся, чтобы клиенты могли изучать английский в разных районах столицы.