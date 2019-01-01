Год основания: 2008 г.
Кол-во филиалов: 6

Wall Street English

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Wall Street English – международная школа английского языка, которая помогает людям в достижении целей с помощью английского. Вы сможете путешествовать, развиваться, получить должность своей мечты, найти любовь и говорить на языке всего мира!
9500 ₽/курс
700 ₽/ак.час
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Год основания: 2011 г.
Кол-во филиалов: 1

Инглиш Кантри

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Обучение в ENGLISH COUNTRY основано на коммуникативной методике. Вы можете обучаться в классах, онлайн или с выездом преподавателя к Вам.
8500 ₽/курс
575 ₽/ак.час
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Год основания: 2001 г.
Кол-во филиалов: 1

Sunny plus

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Отдел корпоративного обучения English School Sunny plus предоставляет полный спектр услуг по обучению персонала компаний английскому языку.
17600 ₽/курс
650 ₽/ак.час
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