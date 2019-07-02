English First

Мы с дочкой ходим на английский в EF , дочка еще по-русски плохо говорит, но уже изучает английский. Мы были на пробном занятии в разных местах, но в EF понравилось больше всего. Преподаватели отлично контактируют с детками, помимо изучения языка мал…