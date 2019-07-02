Год основания: 1992 г.
Кол-во филиалов: 1

BKC-IH

18
Оффлайн- и онлайн-занятия
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Год основания: 1997 г.
Кол-во филиалов: 1

English First

10
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Отзывы о индивидуальных курсах по английскому языку

Отличная школа. Хороший преподаватель, учебники. Все отлично. Тем кто ни слова не понимает будет немного трудно первую неделю т.к. урок только на иностранном языке ведется. Потом как по маслу пойдет )) Рекомендую!
Мы с дочкой ходим на английский в EF , дочка еще по-русски плохо говорит, но уже изучает английский. Мы были на пробном занятии в разных местах, но в EF понравилось больше всего. Преподаватели отлично контактируют с детками, помимо изучения языка мал…