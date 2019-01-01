Крупнейшая сеть школ и лидер на рынке образовательных услуг в Москве и МО. Тысячи людей знают нас как надежного партнера и доверяют нам.
32880 ₽/курс
488 ₽/ак.час
ALIBRA SCHOOL – сеть школ иностранных языков с многолетней историей. Первое отделение школы открылось в 2000 году в Санкт-Петербурге, и с тех пор компания растет и совершенствуется. Сегодня ALIBRA SCHOOL состоит из 25 отделений, расположенных в пяти крупнейших городах России .
44000 ₽/курс
630 ₽/ак.час
Курсы английского, немецкого, французского, испанского, китайского языков
13000 ₽/курс
1125 ₽/ак.час
OC Children – класс раннего языкового развития для детей 2-7 лет. Проходят в игровой форме по методике полного погружения в языковую среду. Во время занятий дети поют песни и танцуют, играют в подвижные и настольные игры, читают книжки, делают поделки, и все это на английском языке. В каждом занятии используется набор игр и упражнений, специально нацеленных на развитие речи.
12000 ₽/курс
1500 ₽/ак.час
Занимайтесь дома, в одной из наших современных школ или комбинируйте онлайн- и офлайн-обучение английскому — вы сами выбираете то, что вам удобно.
10400 ₽/курс
1020 ₽/ак.час