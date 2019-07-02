Отзывы о курсах подготовки к тесту по английскому IELTS
BKC-IH
Отличная школа. Хороший преподаватель, учебники. Все отлично. Тем кто ни слова не понимает будет немного трудно первую неделю т.к. урок только на иностранном языке ведется. Потом как по маслу пойдет )) Рекомендую!
English First
Мы с дочкой ходим на английский в EF , дочка еще по-русски плохо говорит, но уже изучает английский. Мы были на пробном занятии в разных местах, но в EF понравилось больше всего. Преподаватели отлично контактируют с детками, помимо изучения языка мал…