Если Вы мечтаете освоить новый язык, чтобы отправиться в путешествие, продвинуться по карьерной лестнице, ищете друзей за границей, готовитесь к сдаче международных экзаменов или просто стремитесь развить лингвистические способности, то мы ждем Вас!

Студия иностранных языков English Time осуществляет обучение по многоуровневой программе изучения английского языка. Благодаря нашим урокам пользователь приобретает практические языковые навыки. Этому способствует разговорная практика на учебных курсах, где постоянно употребляется пройденный материал в различных формах. Повторяются и закрепляются новые слова, а также грамматические правила.

Курсы английского языка для детей — это альтернатива свободного досуга и неразвивающих игр. Если ребенка направлять на верный путь развития с самого начала, то впоследствии он будет развиваться более органично и вкладывать свои силы в верное русло обучения.

Как подобрать школу английского языка для детей

Школа английского языка для детей — это место где дети смогут получить большой объем полезной информации, которую смогут в будущем применить в практических целях. В связи с этим курсы английского стоит выбирать особенно тщательно.

Если в дальнейшем есть планы на переезд ребенка в школу в англоязычной стране, то тогда образовательное заведение должно давать более объемные знания, если же ребенок получает языковое образование для общего развития, то достаточно будет и общих курсов.

Согласно исследованиям аналитиков, изучение иностранного языка развивает ребенка. Поэтому любая образовательная база, заложенная с детства, в дальнейшем развивается и совершенствуется.

Лучше всего подбирать курсы в Самаре, которые проводятся в игровой манере, уроки ведутся в виде диалогов, квестов, где есть авторские методики для детей любого возраста.

Также важны следующие моменты:

дети в группе должны быть примерно одного возраста, с разницей в полгода;

если дети обучались ранее, то необходимо провести с ними тестирование на проверку знаний;

стоит также обратить внимание на обстановку в классе и удобство рабочих мест.

В Самаре при выборе школы можно сначала выбрать вместе с ребенком понравившиеся заведения на сайте, а затем вместе посетить их и прослушать бесплатные уроки. При таком подходе выбор будет более интересным и ребёнок принимающий участие в выборе учиться будет более охотно.