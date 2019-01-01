Наш клуб поддерживает связи с российскими и международными организациями, участвует в социальных и культурных проектах общественных и волонтерских организациях. Лингвистический клуб «Я-Полиглот» является авторизованным центром по подготовке к кэмбриджским экзаменам (University of Cambridge Local Examinations Syndicate) и авторизованным центром по приему экзаменов Лондонской Торгово-промышленной палаты LCCI
6048 ₽/курс
- ₽/ак.час
Английский Клуб Джейн существует с 1990 г. и проводит интенсивное обучение разговорному английскому языку по уникальному методу Г. Китайгородской в Самаре.
169 ₽/курс
9 ₽/ак.час
Интенсивные курсы английского языка в Самаре — это хороший вариант для приобретения дополнительных навыков и возможность обогащения практики за короткий срок. Так как интенсив проводится на основе ранее полученных базовых знаний, то это гарантирует повышение квалификации и углубление языковой практики.
Как подобрать интенсивные курсы
Перед тем как искать интенсивные курсы английского в Самаре необходимо изучить все предложения и выбрать те курсы, которые соответствуют следующим критериям:
- преподавательский состав должен иметь соответствующие дипломы и постоянно проходить курсы повышения мастерства, чтобы обучать по современным техникам;
- методики преподавания должны быть интересные и уникальные;
- школа должна предоставлять аудио и видеоуроки, а также проводить дополнительные вебинары;
- при поступлении слушателей должны тестировать на наличие необходимых знаний и отсеивать более слабых учеников, предлагая сначала закончить быстрые курсы и подтянуть программу, чтобы не тормозить остальных.
Вовремя пройденный интенсив помогает укрепить знания, которые с течением времени заменяются другой информацией и могут быть утеряны. Но вовремя пройденный интенсив помогает освежить знания.