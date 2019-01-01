Экзаменационный центр «Лэнгвидж Эссистент» открылся в начале 2008 года как официальный аккредитованный центр по проведению Кембриджских экзаменов в Самаре. Количество людей, сдающих Кембриджские экзамены, постоянно растет. Каждый год по всему миру более 4 миллионов человек из 130 стран успешно сдают экзамены Cambridge Assessment и используют полученные сертификаты в образовании и карьере!

Firefly English это именно та школа, которая два года жила без вывески, но в которой занимается большинство жителей района. Именно та школа, о которой больше всего положительных отзывов

Английский язык с каждым годом обретает все больше поклонников и стал уже международным языком для общения. Поэтому пройдя даже начальную программу можно в дальнейшем совершенствовать язык самостоятельно, прибегая к периодическим интенсивам.

Как подобрать курс

Общий английский язык — это альтернатива долгому обучению по самоучителю. После прохождения такого курса, можно пройти тестирование и выявить слабые стороны языка, и проработать их на дополнительных занятиях.

Общие курсы в Самаре обычно предлагают изучение английского по следующей программе:

овладение навыками разговорной речи;

изучение грамматики;

предоставление базового словарного запаса;

помощь в развитии понимания собеседника.

Выбирая сегодня общий курс, завтра уже можно готовится к сдаче международного экзамена по английскому языку.