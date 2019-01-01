В настоящее время существует достаточно большое количество международных экзаменов, которые подтверждают уровень знания английского языка. Какой экзамен выбрать — зависит от Ваших целей и задач. Чаще всего международный сертификат требуется для того, чтобы поступить в иностранный ВУЗ, иммигрировать в англоговорящую страну или при поступлении на работу в иностранную компанию, как подтверждение Вашего уровня владения английским языком.

Курсы английского языка в Самаре. Центр английского языка в Самаре "STATUS LINGUA" приглашает всех желающих на обучение по программам "Английский для общения" (все программы), "Английский для бизнеса", Подготовка к сдаче международных экзаменов: FCE, CAE. BEC, IELTS.

Если человек задумался о смене места жительства и планирует в дальнейшем жить в англоязычной стране, то необходимо сдать международный экзамен по английскому языку. А перед этим пройти курсы, после которых будет допущен к такому экзамену.

Как подобрать курс

Для начала нужно в Самаре выбрать образовательное заведение, которое имеет право принимать международные экзамены по английскому языку. После этого пройти курс, и сначала пройти тестирование. Если тест сдан успешно, то можно приступать к аттестации по международному образцу.